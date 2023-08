Roma, muore un bimbo di 8 anni risucchiato dallo scarico di una vasca termale

Terme di Cretone, bimbo morto risucchiato. Inchiesta sulla manutenzione delle vasche con i clienti ancora presenti

Un bambino di 8 anni è morto risucchiato dallo scarico di una vasca termale, la tragedia è avvenuta a 30 km da Roma alle terme sabine di Cretone. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe caduto in una delle vasche mentre era in corso l’attività di pulizia e svuotamento. Nelle ricerche del corpo del bimbo erano state impiegate diverse squadre di soccorso, che dopo alcune ore hanno terminato le operazioni e recuperato il corpo del bimbo senza vita. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto, ma a riferire della dinamica sono stati i vigili del fuoco, secondo quanto riferisce l’Ansa.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Monterotondo che devono ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il tutto sarebbe avvenuto durante l'orario di chiusura. Le terme sono aperte al pubblico fino alle 18.30 e dalle 21 alle 24 solo il martedì, giovedì e sabato e l'incidente sarebbe avvenuto proprio al momento della chiusura. Alcune delle persone che erano presenti nell'impianto termale hanno visto il bambino cadere nella vasca ed hanno tentato di tirarlo fuori ma hanno rischiato di essere risucchiate anche loro.