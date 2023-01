Roma Termini: aggredita ragazza israeliana. Coltellate al fegato e al petto

Aggredita giovane israeliana a Roma Termini: è grave

La notte di Capodanno una ragazza israeliana di 24 anni è stata accoltellata alla stazione Termini di Roma. A ferirla un uomo vestito di scuro che, dopo i colpi, è scappato.

La giovane è stata soccorsa dai paramedici del 118, che l'hanno trasferita al Policlinico Umberto Primo dove è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e non è in pericolo di vita.

I colpi le hanno lacerato il fegato, per cui è stata sottoposta a un intervento, e un polmone, ma in modo meno grave.

L'aggressione è avvenuta mentre la ragazza era ferma davanti a una delle biglietterie automatiche della stazione romana. Una persona che si trovava sul luogo del fatto ha filmato tutto e il suo video è stato acquisito dalla Polfer, la polizia ferroviaria, che sta indagando sul caso.

Le immagini filmate mostrano un uomo vestito di scuro che indossa un cappellino con la visiera e in mano ha una busta blu che segue la giovane con lo zaino rosso e che, quando lei si ferma davanti alla biglietteria automatica, la aggredisce di spalle con due colpi.

Sempre dalle immagini, si vede la ragazza cadere a terra, rialzarsi e tentare di reagire. Mentre l'uomo scappa, lei si stringe le mani all'addome.

La turista ha detto agli agenti di non essere in grado di identificare chi l'ha aggredita, gli unici dettagli che ha fornito sono che l'uomo fosse magro e più alto di lei. La giovane, che si trovava in vacanza in Italia dal 28 dicembre, doveva andare a Fiumicino, per tornare a casa, quando è stata ferita.

Le indagini sono tuttora in corso e l'uomo è ricercato.