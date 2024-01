Rosarno, 23enni si schiantano contro un palo e muoiono. Lui senza patente

Rosarno, giovani fidanzati 23enni si schiantano contro un palo e muoiono. Lui era senza patente, lei aveva appena festeggiato il compleanno

Sono finiti con l'auto contro un pilastro in cemento dopo una festa di compleanno, i due giovani di 23 anni Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, e sono morti. Un incidente stradale terribile, quello accaduto la scorsa notte a Rosarno, nel Reggino, mentre, a bordo di una Fiat 500, percorrevano una strada del centro abitato.

Il ragazzo che era alla guida non aveva mai conseguito la patente e dagli accertamenti svolti dai carabinieri é emerso, inoltre, che l'auto coinvolta nell'incidente era priva di assicurazione. La ragazza, era la persona che aveva appena festeggiato il compleanno. I due giovani sono deceduti sul colpo. Il terzo ferito è il cugino del conducente dell'auto ed è stato portato nel "Grande ospedale metropolitano" di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Giovinazzo lavorava come operaio edile e proprio ieri aveva proposto alla fidanzata di sposarlo. Sempre ieri, inoltre, tre ore prima dell'incidente, il giovane aveva scritto un messaggio su Instagram alla fidanzata. "Non solo - aveva scritto Giovinazzo - è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte".

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, insieme alla polizia locale ed al personale del 118. La Procura della Repubblica di Palmi, che coordina le indagini sull'incidente, ha disposto sui corpi delle due vittime e sul terzo giovane rimasto ferito l'effettuazione dell'alcol test e di esami tossicologici.