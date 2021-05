Royal Family: la Regina Madre non voleva che Elisabetta sposasse Filippo

La Regina Madre non voleva che Elisabetta sposasse Filippo, ma un granatiere o un aristocratico. La clamorosa rivelazione sulla Royal Family è contenuta nel documentario “The Queen Mother: War & Widowhood”, che debutta nel weekend su Channel 5.

Secondo le ricostruzioni documentali, Elizabeth Bowes-Lyon pensava che i Mountbatten non potessero imparentarsi con la Royal Family, in quanto due sorelle di Filippo avevano sposato membri del partito Nazista, mentre suo zio Lord Mountbatten era considerato un “arrampicatore sociale”.

La storica Chandrika Kaul spiega nel documentario che la Regina Madre era “in parte dubbiosa su Filippo stesso e in parte sul bagaglio familiare che si portava dietro”.

Filippo, scomparso lo scorso mese a 99 anni, aveva origini greche, danesi e anche tedesche, in quanto sua madre era Principessa di Battenberg. Il fatto che fosse di sangue blu era un ulteriore motivo di diffidenza: la Regina Madre, che invece non era nata come membro della Royal Family, non voleva un genero che potesse guardarla dall'alto in basso.

Considerato “uno straniero”, Filippo veniva denigrato dall’ingombrante suocera come persona non degna di far parte della Royal Family. Fergus, fratello della Regina, era stato ucciso nella prima guerra mondiale e quindi lei era solita esprimere il fatto che non le piacessero i tedeschi. La Regina Madre avrebbe preferito assistere alle nozze della figlia con un aristocratico inglese oppure con un granatiere: per questo motivo, spiega ancora il documentario, riempì il cortile di granatieri, ma nessuno di loro riuscì a fare breccia nel cuore di Elisabetta.

“Quando si innamorò di Filippo era molto giovane, ma anche molto determinata a sposarlo… e sua madre lo era altrettanto nel voler impedire il matrimonio!”, rivela il documentario, ma come è andata a finire la storia lo sanno tutti: Elisabetta ha conosciuto Filippo nel 1934 e lo ha sposato nel 1947, per rimanere con lui fino alla sua recentissima scomparsa.