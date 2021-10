Royal Family News, Elisabetta sul clima: "I politici parlano, ma non fanno"

Royal News, la rabbia di Elisabetta sul clima: “I politici parlano e non fanno”

La Regina Elisabetta è delusa dal comportamento dei politici internazionali, che stanno prendendo sottogamba l’appuntamento con la Cop26, summit sul clima in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021.

“Ho sentito parlare di Cop... Ancora non si sa chi viene, nessuna idea. Sappiamo solo chi non viene. È davvero irritante quando parlano, ma non fanno”. La Regina lo ha detto a margine all'apertura del Parlamento gallese a Cardiff, sfogandosi con Camilla, moglie del figlio Carlo, ed Elin Jones, capo dell’assemblea.

Ovviamente non si era accorta della presenza di un microfono che stava trasmettendo la diretta streaming dell’evento e il suo gustoso fuorionda è stato pubblicato dal “The Guardian”, suscitando molte polemiche.

A irritare la sovrana è stato probabilmente il “no” più clamoroso, quello del presidente cinese Xi Jinping, che ha ampiamente oscurato la soddisfazione per l’adesione del premier australiano Scott Morrison, che veniva dato per incerto.

Da qui lo scatto di nervi della Regina, che assomiglia molto al “bla, bla, bla” di Greta Thunberg. Diversissime per età e background, entrambe sembrano davvero preoccupate per la piega che stanno prendendo le cose, soprattutto su un tema di così stringente attualità per tutto il mondo.