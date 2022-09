Royal Family News, la Regina Elisabetta ritocca il testamento. Fuori i Sussex

Royal Family News, la Regina Elisabetta rivede il suo testamento e fa fuori i Duchi Sussex. Gli ultimi rumors

La Regina Elisabetta rivede il suo testamento, la notizia arriva da Star e International Business Time. I ben informati riferiscono che la sovrana ha preso la decisone dopo i suoi ultimi acciacchi, soprattutto ha rettificato a chi andranno le sue corpose sostanze.

Le modifiche del testamento della Regina Elisabetta vedono fuori i Sussex

In particolare, le modifiche toccano la famiglia del duca di Sussex. Quindi, dall'eredità reale sarebbe esclusa Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan, nata nel 2021. La Regina ha visto la bambina solo una volta, in occasione del Giubileo di Platino, e per poco tempo e proprio a ciò sarebbe legata la decisione di non nominarla nel testamento.



Sempre secondo i media i gioielli reali (diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille e collane) sarebbero tutti donati a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015. La tradizione vede in chi erediterà i gioielli delle persone particolarmente importanti per la regina. Dal testamento però sarebbero stati esclusi anche Harry, Meghan e Archie (il loro primogenito), non solo la figlia. In particolare la Regina possiede centinaia di oggetti personali di grande valore che saranno divisi tra i suoi familiari, tutti tranne i duchi del Sussex.