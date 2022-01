Ruby ter, Barbara Guerra: "Julinda a Palazzo Grazioli e al ritiro Detox"

Barbara Guerra: "Vi racconto tutto su Julinda e Berlusconi"

"Julinda la conosco almeno dal 2008. L’ho incontrata la prima volta a Palazzo Grazioli, a Roma, a una cena che Silvio organizzò per il corpo di ballo del Bagaglino. Quella fu anche la prima volta che conobbi Berlusconi". A parlare è Barbara Guerra, che in un'intervista a Il Fatto Quotidiano ricostruisce le pieghe del processo Ruby ter. La showgirl imputata parla di Julinda Llupo, spiega Il Fatto, "agli onori della cronaca dopo dalla notizia pubblicata dal Domani di una segnalazione per operazioni sospette della Banca d’Italia: gli ispettori hanno segnalato i bonifici, dieci da febbraio a dicembre del 2020, ricevuti da Silvio Berlusconi per un totale di 67 mila e 500 euro".

"Quindi Julinda conoscerebbe Berlusconi da anni?", le chiede Il Fatto Quotidiano. E lei risponde: "Sì, ma quello non era il “giro di Arcore ”, lei faceva parte del “giro romano”, al quale apparteneva anche Marta Fascina, che allora era giovanissima... Erano tutte lì per fare qualcosa nel mondo dello spettacolo... Ma questo giro non è mai venuto alla ribalta, a differenza di quello milanese. Llupo dunque sarebbe stata, secondo il suo racconto, una “frequent atrice” assidua di Silvio? Mi sembra di ricordare che nel settembre 2008, nel famoso ritiro di Silvio a Melezzole (Todi), nel centro di Marc Mességué, ci fosse anche questa ragazza". Il cosiddetto "ritiro Detox". Guerra ribadisce poi che Berlusconi a tante ragazze ha dato soldi, case e appartamenti "per aiutarle".