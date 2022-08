Rushdie grave, perderà un occhio. L'attentatore fan dei leader iraniani

Rushdie attaccato a un respiratore, rischia di perdere un occhio

Salman Rushdie, il famoso scrittore che ieri è stato attaccato e pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura nello stato di New York, è stato operato d'urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e potrebbe perdere un occhio. Lo ha detto il suo agente, Andrew Wylie, al New York Times. "Salman probabilmente perderà un occhio, nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato, le notizie non sono buone", ha detto Wylie.

Il 75enne scrittore è stato colpito al collo e all'addome da un uomo che è stato arrestato e identificato dalla polizia come Hadi Matar, 24enne residente a Fairview in New Jersey. Matar è stato bloccato da alcune persone che stavano partecipando all'evento letterario che l'hanno immobilizzato fino all'arrivo degli agenti.

Come riporta il Corriere della Sera, il New York Post, citando fonti nelle forze dell’ordine, afferma che i primi indizi suggeriscono che Hadi simpatizzi con il governo iraniano e i pasdaran. Lo indicherebbero, se confermati, anche alcuni post a lui attribuiti sui social in cui appaiono immagini dell’ayatollah Khomeini, dell’attuale Guida suprema Ali Khamenei e del generale Qassem Suleimani. Gli inquirenti credono che abbia agito da solo, hanno chiesto un mandato per perquisire uno zaino e «dispositivi elettronici». È prematuro indicare una pista, anche se sappiamo che Salman Rushdie rappresenta il bersaglio «perfetto». Lo è per l’estremista che obbedisce alla fatwa lanciata dall’imam Khomeini nell’89.