Russia, conferme sulla malattia di Putin, lo zar si cura con sangue di cervo

Lo stato della malattia del leader russo peggiora, sembra che si curi con il sangue di cervo

Ci sono novità sulle condizioni di salute dello "zar". Sembrerebbe che Vladimir Putin sempre più malato ricorrerebbe spesso a impacchi di sangue di cervo. Tali, secondo pseudo-esperti consultati, avrebbero "effetti miracolosi".



C'è un'altra voce che corre insistente e si aggiunge a questa, è quella di una imminente operazione per curare un cancro, per la quale sarebbero pronti da giorni medici, infermieri e una sala operatoria in località segreta da utilizzare con brevissimo preavviso.

Dai canali Telegram, poi, arrivano i particolari dov'è affermato che l’intervento è estremamente delicato, potrebbe essere effettuato da un giorno all’altro e nel cuore della notte, per destare meno sospetti possibili. A questo si sommano le rivelazioni fatte dai giornalisti investigativi, che confrontanto gli spostamenti del leader insime a quelli di importanti medici russi e rafforzano la tesi che sia malato di cancro o di una leucemia galoppante.



Sulla sua salute Putin ha sempre voluto tenere il massimo riserbo. Attraverso dichiarazioni del suo medico curante Mironov che risalgono a dieci anni fa, sappiamo che è un appassionato delle cure alternative, "metodi naturopatici".

Leggi anche: