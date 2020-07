Ryanair in profondo rosso. Da 42 milioni a 500 mila passeggeri, calo del 99%

L'emergenza Coronavirus nel mondo non è per niente finita. Se oltreoceano Paesi come Stati Uniti e Brasile fanno registrare numeri impressionanti in termini di contagi e morti, in Europa la situazione resta grave. La conferma arriva dai numeri della compagnia aerea irlandese Ryanair, in profondo rosso, con una perdita di 185 milioni di euro di fatturato, nel primo trimestre concluso lo scorso 30 giugno rispetto a un anno fa. Il motivo è dovuto alla drastica diminuzione del numero di passeggeri del 99%.

Il confronto con lo scorso anno è allarmante, si è passati da 42 milioni di persone a 500 mila. Di conseguenza anche il 99% della flotta è rimasto a terra. "L'ultimo trimestre è stato il più impegnativo dei nostri 35 anni di storia - si legge in un comunicato - Il Covid-19 ha lasciato a terra la flotta del gruppo per quasi quattro mesi, da metà marzo a fine giugno, quando i governi dell'Ue hanno imposto divieti di volo o di viaggio e diffusi lockdown".