Ryanair lascia a terra un malato di Sla. "Non volevano il mio respiratore"

Ryanair nella bufera per il trattamento ad un malato di Sla. Le due versioni contrastanti: ecco cosa è successo

Un malato di Sla accusa la compagnia aerea Ryanair di discriminazione a causa di un episodio che lo ha visto protagonista. Daniele Rinaldo ha puntato il dito contro la compagnia low-cost per avergli "vietato" di salire a bordo di un volo Cagliari-Venezia a causa del respiratore che è costretto ad avere sempre con sé. "Sono malato di Sla, ma nonostante questo da buon ex rugbista, - si sfoga sui social l'ingegnere veneziano lasciato a terra - continuo a lavorare e a cercare di vivere una vita (per quanto possibile) normale, viaggiando abbastanza spesso", ricordando di essersi già recato in Sardegna lo scorso 29 luglio con la stessa compagnia "senza problemi".

Lo scorso lunedì 21 agosto invece l’imbarco non gli è stato consentito. “Non solo, oltre ad avermi fatto attendere ore, non ho poi ricevuto alcun tipo di assistenza, né sono stato riprotetto su altri voli", ha aggiunto. “Ritengo che questa sia a tutti gli effetti una insopportabile discriminazione in quanto disabile, forse legata a una situazione di overbooking. Da una semplice ricerca su Google - prosegue Rinaldo - ho trovato un simile caso, verificatosi l’anno scorso sempre con loro: magari i disabili non sono graditi a bordo da Ryanair”.