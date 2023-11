Ryanair decolla verso utili da record con boom di voli e aumento delle tariffe

Volo Milano-Brindisi, non spegne telefono e causa 3 ore di ritardo (foto Lapresse)

Il boom del traffico estivo e l'aumento dei prezzi dei biglietti portano Ryanair a utili da record

Ryanair, nonostante le sfide e i rincari dei costi, ha annunciato risultati finanziari straordinari nel primo semestre dell'anno fiscale 2023. La compagnia aerea irlandese ha riportato un utile netto di 2,18 miliardi di euro, al netto delle tasse, registrando un impressionante aumento del 59% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi complessivi hanno raggiunto gli 8,58 miliardi di euro, segnando un incremento del 30%.

Questa notizia è stata resa nota direttamente da Ryanair, che ha attribuito il successo finanziario alla combinazione di fattori, tra cui la forte stagione pasquale nel primo trimestre, un record di traffico estivo e l'aumento delle tariffe dei biglietti. Nonostante l'importante aumento dei costi del carburante nel corso del semestre, la compagnia è riuscita a raggiungere risultati eccezionali.

Nel corso dell'anno, Ryanair è stata coinvolta in dibattiti e polemiche anche con il governo italiano, soprattutto riguardo ai rincari dei biglietti. Tuttavia, la compagnia ha continuato a prosperare, dimostrando una notevole resilienza nell'affrontare le sfide del settore dell'aviazione.

L'utile per azione (EPS) è aumentato del 72%, raggiungendo 1,91 euro rispetto all'1,11 euro registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, il numero di passeggeri trasportati è cresciuto dell'11%, raggiungendo la cifra di 105,4 milioni. Un altro elemento significativo è l'incremento dei prezzi dei biglietti, con un aumento medio del 17% in un solo anno. Questo ha portato a un notevole aumento dei ricavi operativi, che sono cresciuti del 30% raggiungendo gli 8,6 miliardi di euro.

Parallelamente, i costi sono aumentati del 24%, raggiungendo i 6,2 miliardi di euro. Questo incremento è stato influenzato principalmente dall'aumento dei costi del carburante (+29%, raggiungendo 2,8 miliardi di euro), ma ha coinvolto anche i costi del personale e i costi relativi al controllo del traffico aereo.

Guardando al futuro, Ryanair continua a puntare su una crescita significativa. La compagnia si aspetta di trasportare circa 183,5 milioni di passeggeri per l'intero esercizio, registrando un aumento del 9%. Tuttavia, è importante notare che questo obiettivo è condizionato dalla consegna puntuale degli aeromobili da parte di Boeing entro la fine dell'anno. Ryanair ha già segnalato ritardi nel ricevimento degli aeromobili, creando una certa incertezza nell'ambito delle previsioni.

Per l'intero esercizio finanziario, la società prevede un utile netto, al netto delle imposte, compreso tra 1,85 e 2,05 miliardi di euro, con l'avvertimento di "modeste perdite" durante il periodo invernale nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, queste previsioni sono soggette a fattori esterni imprevisti, come eventi avversi (ad esempio, in Ucraina o Gaza), che potrebbero influenzare significativamente i risultati.