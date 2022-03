Salerno, uccisa mentre era dal parrucchiere. Caccia all'ex compagno

Salerno, una giovane di circa 30 anni è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco: è caccia all'ex compagno della donna

Una giovane di circa 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa questa mattina a Pontecagnano Faiano. L'ennesimo femminicidio si è consumato nel Salernitano. La trentenne è stata raggiunta da diversi colpi di d’arma da fuoco mentre si trovava in un salone di parrucchiere in via Tevere, traversa di corso Umberto, nel centro cittadino. Sono in corso al momento le ricerche del presunto autore dell'omicidio, l'ex compagno della giovane, Alfredo, da parte dei carabinieri. Sono stati organizzati posti di blocco mentre un elicottero sta sorvolando la zona.

La vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa e per lei non c'è stato niente da fare. Una seconda persona all'interno del negozio sarebbe rimasta, anche se in misura minore, ferita. Si tratterebbe di quello che secondo gli amici era il nuovo fidanzato della donna.

"Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma. La città intera si stringe intorno alla famiglia. Come Comune ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l'ex. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità". Lo ha annunciato sul suo profilo facebook il sindaco della città, Giuseppe Lanzara.

