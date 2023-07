Salsa di pomodoro fa male, occhio alle etichette: quale marca non comprare

La salsa di pomodoro può far male? Ecco a che cosa far attenzione per non sbagliare l’acquisto

La salsa di pomodoro, così come la pasta, è un must have impossibile da non trovare nelle dispense casalinghe degli italiani. Un alimento protagonista della spesa di milioni di famiglie. Il motivo? E' a buon mercato, è comoda da conservare e versatile da utilizzare per qualsiasi ricetta: dai primi piatti ai secondi, passando per i dolci salati. Ma non solo. Oltre alla "comodità", la salsa di pomodoro fa bene alla nostra salute: possiede molti antiossidanti utili a contrastare lo stress ossidativo che fa invecchiare il nostro corpo; è ricca di vitamina C ed E che potenziano il potere antiossidante dell'alimento e contiene il licopene, una sostanza dalle molteplici proprietà antitumorali. Premesso ciò, la salsa di pomodoro può dunque far male? Come per qualsiasi alimento, quando si procede con l'acquisto, è bene fare attenzione alla qualità degli ingredienti che lo compongono.