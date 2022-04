Saman Abbas e il cadavere ritrovato nel Po: che cosa dicono i primi esami

Il corpo nel Po non sarebbe quello di Saman

Dai primi accertamenti svolti sembra potersi escludere, allo stato, che il corpo riaffiorato dal Po a Occhiobello (Rovigo) sia di Saman Abbas, la giovane pachistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile di un anno fa.

La 18enne, secondo i carabinieri e della Procura di Reggio Emilia, e' stata uccisa da cinque familiari nei confronti dei quali di recente sono state chiuse le indagini preliminari per omicidio e soppressione di cadavere. Al momento non troverebbe riscontro l'ipotesi che il cadavere ritrovato nel borsone sia della 18enne. Come avviene in questi casi il Dna sara' comparato con quello delle persone scomparse negli ultimi tempi, tra le quali risultano anche Samira el Attar e Isabella Noventa.



