Saman Abbas scomparsa, in rete spunta un video della 18enne con gli indagati

Saman Abbas sparita: il nuovo video della ragazza che esce di casa con i familiari indagati.

Continuano le ricerche di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa ormai da più di un mese, che lo scorso novembre si era ribellata a delle nozze islamiche combinate dai genitori. S'indaga per omicidio. Al momento gli iscritti al registro degli indagati sarebbero 5 parenti della ragazza, accusati di omicidio e occultamento di cadavere: i genitori, uno zio e due cugini, uno dei quali è stato arrestato in Francia. Ma sul caso nelle ultime ore in rete si è diffuso un altro video che ritrae la ragazza uscire di casa con gli indagati. Lo fa sapere il Resto del Carlino, che ha aggiunto anche che è l'ultimo video in cui si vede Saman ancora in vita. La ragazza risiedeva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi si è appreso di una dichiarazione da parte del padre della ragazza che affermava di averla sentita per telefono, che sta bene, e che si troverebbe in Belgio.