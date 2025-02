San Valentino, le mete italiane più romantiche per celebrare l'amore

San Valentino, l'Italia è ricca di luoghi perfetti per celebrare il proprio amore per il 14 febbraio

Per gli innamorati si prospetta un San Valentino bagnato quest'anno ma questo non vuol dire che non si possa trascorrere comunque una gita fuori porta all'insegna dell'amore. Fortunatamente il nostro Paese è ricco di luoghi considerati tra i più romantici al mondo in cui dare libero sfogo ai propri sentimenti.

Tra le mete più apprezzate dagli innamorati è impossibile non citare il Lago di Como e in particolare la Villa del Balbianello, situata sulla sua sponda occidentale nella frazione di Lenno. Altrettanto suggestive sono le Cinque Terre, dichiarato patrimonio paesaggistico Unesco. Riomaggiore è considerata particolarmente romantica perché da qui parte la Via dell'Amore, un percorso pedonale che corre lungo la scogliera e collega il borgo a Manarola.

Nella lista dei luoghi più romantici di Italia non possono mancare le colline toscane, come sanno bene molti stranieri che le scelgono come location per i loro matrimoni, e la costiera Amalfitana con i suoi scorci, profumi e sapori. Per godere del panorama in tutto il suo splendore si può pensare di percorrere il Sentiero degli Dei.

A Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, si trova il castello che si dice ospitò l'amore di Paolo e Francesca, raccontato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. C'è anche in percorso per gli innamorati che parte dalla via principale, percorre le mura con uno splendido panorama delle colline circostanti e arriva fino al mare.

A Roma c'è poi la tradizione, dopo aver lanciato una monetina nella fontana di Trevi, di bere un po' d'acqua condividendo lo stesso bicchiere con il proprio amato/a. La cosa importante è riempirlo dalla fontanella che si trova sul lato destro della fontana. Così facevano in passato le fanciulle per propiziare il ritorno del proprio compagno.

Veniamo ora alle città dell'amore per antonomasia: Verona e Venezia. Nella città di Giulietta e Romeo non potete perdervi il famoso balcone da cui si sarebbe affacciata la giovane Capuleti. Potete rendere omaggio a questa eroina shakespiriana lasciando un biglietto d'amore sui muri adiacenti alla casa. Nei pressi di Verona si trovano poi castelli e ville da sogno e borghi fermi nel tempo come Borghetto sul Mincio.

La città lagunare invece sprizza amore da ogni calle. Non c'è modo migliore di celebrare la vostra unione con un giro in gondola o un passeggiata tra i ponti e campielli. Durante il Carnevale, però, è meglio evitare le vie del centro per non restare bloccati nella folla.