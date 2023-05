Sandra Milo eterna giovane, i segreti di bellezza della musa di Fellini

Sandra Milo, la musa di Fellini svela i suoi segreti di bellezza

Fasciata in un vestito verde smeraldo con ampia scollatura, Sandra Milo, la musa di Fellini è circordata da giovani attrici e fan nel salotto dell’ hotel Crowe Plaza di Roma. 90 anni compiuti a marzo ma non li dimostra. Sempre affascinante con il suo sorriso l’attrice ha sfoderato tutta la sua verve dimostrando che gli anni non contano se si ha gioia di vivere e cura del proprio corpo. Lo ha fatto ieri sera in quanto testimonial del primo Urban Biohaking Suite a Roma Il centro Longevity che ha l’obiettivo di trasmettere ai pazienti conoscenze e strumenti per vivere bene, a lungo e in piena autonomia.

“Sono una donna fortunata perché, nonostante abbia compiuto da poco 90 anni sono in piena salute e ancora con tanta voglia di godermi la vita e di continuare ad amare. Non so se sia una questione di genetica, né credo esista una “formula magica” della longevità, ma di sicuro ho sempre fatto attenzione a condurre una vita sana. Questo centro Longevity mi ha appassionato perché istruisce e guida le persone a prendersi cura di sé e le accompagna ad andare avanti negli anni nel migliore modo possibile, e non c’è niente di più bello che arrivare alla terza età con il sorriso e in piena autonomia".