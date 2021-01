Sanificazione? "Ve la diamo gratis". Polemiche su manifesto sessista

Bufera di polemiche per un manifesto pubblicitario per promuovere una ditta di pulizie nel leccese. Il cartellone mostra una ragazza in una posa sexy, intenta nelle pulizie, con la scritta "Ve la diamo gratis".

Il Comune pugliese di Lizzanello, dove ha sede legale la ditta, si è attivato per bloccare l'affissione del manifesto.

Come si legge su tgcom24, il sindaco Fulvio Pedone dichiara che il manifesto è un'offesa "alle donne e all'intera popolazione" e continua "Non potevamo rimanere in silenzio e far finta di nulla davanti a uno slogan che rischiava di accomunare la nostra città a idee che non ci appartengono e che mai ci apparterranno".

L'azienda dal canto suo sottolinea come non vi era alcun "Intento sessita", precisando che all'interno della ditta l'ottanta per cento del personale è composto da donne.

Presto il nuovo regolamento comunale - Il prossimo passo dell'amministrazione locale sarà la redazione di un "regolamento comunale che, ispirato al rispetto dei principi fondamentali, escluderà dalla negoziazione privata col Comune le imprese che si siano negativamente distinte per comportamenti sessisti, discriminatori e razzisti, oltre a negare ogni forma di affissione pubblicitaria di natura sessista - dice ancora il sindaco -. Un atto concreto e forte contro un problema subdolo e che esiste davanti al quale non si può rimanere passivi".