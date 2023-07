Santanchè, le pubblicità della banca creditrice sui giornali dell'ex Sallusti

Santanchè, la villa e le pagine comprate sui giornali del suo ex

Domani è il giorno decisivo, Daniela Santanchè sarà in parlamento per fare chiarezza sulla vicenda che l'ha travolta: le inchieste sulle sue società Visibilia e Ki Group. In attesa delle parole della ministra del turismo, però, spuntano nuovi dettagli.

Nel centro di Milano c’è una villa in stile art Déco di proprietà della ministra. Questa lussuosa palazzina di tre piani, più il seminterrato, - si legge su Il Domani - è ostaggio delle vicende di cronaca giudiziaria che fanno traballare la poltrona dell’imprenditrice, politica e ministra di Fratelli d’Italia. Santanché ha dovuto vincolare il prezioso immobile per garantire i debitori di Visiblia srl, società al centro delle inchieste della procura di Milano e in attesa di una pronuncia del tribunale fallimentare del capoluogo lombardo. Il vincolo scaturisce dal piano di ristrutturazione del debito presentato in tribunale per evitare il fallimento di Visibilia srl.