Sardegna, assalto portavalori con sparatoria. Tre i feriti

Sardegna, assalto a un furgone portavalori. Sulla statale una sparatoria con tre feriti

Decine di spari e un clacson incantato questa mattina, 30 novembre, hanno allarmato i viaggiatori verso le 8, quando un gruppo di banditi ha assaltato a mano armata un portavalori della Vigilpol, società di vigilanza, bloccando la SS 131 all'altezza di Giave, nel Sassarese, con un furgone e un'auto, poi incendiati sulla corsia di marcia in direzione Cagliari.

Le immagini della rapina di questa mattina nei pressi di Giave, che mostrano alcune fasi concitate a cui hanno assistito gli automobilisti presenti in quel momento.#Sardegna #rapina #portavalori #giave pic.twitter.com/TuqiOlxwXJ — Sardegna Punto Radio (@SardegnaPRadio) November 30, 2022

Le guardie giurate, costrette a fermarsi, sono state investite dai colpi, almeno una ventina, sparati dal commando di 8-10 persone, senza riuscire a rispondere al fuoco. Due di loro sono rimasti feriti a una gamba, mentre una donna alla guida di un’automobile, trovatasi probabilmente sulla via di fuga dei rapinatori, è stata ferita a un'ascella. Le tre persone, soccorse dal 118, sono state sottoposte ad accertamenti e a una consulenza ortopedica all'ospedale di Sassari.

Il commando, secondo le prime indiscrezioni, è riuscito a impadronirsi del denaro, ma il bottino non sarebbe ingente, e sarebbe poi fuggito su due auto d’appoggio, poi ritrovate dalle Forze dell’Ordine in provincia di Nuoro.

I Carabinieri del comando provinciale di Sassari sono impegnati nei rilievi all'altezza del bivio per Giave, anche per capire quali armi siano state usate per aprire il fuoco: probabilmente si tratta di semiautomatiche e mitragliette. La principale arteria della Sardegna è ancora parzialmente chiusa: il traffico è stato riaperto, infatti, sulla sola corsia in direzione Sassari, mentre non è ancora percorribile verso Cagliari, nella parte interessata dalla rapina.