Famiglia in vacanza nella seconda casa ma manca una stanza "ce l'hanno rubata"

Sardegna, un bergamasco quando si è recato nella sua casa vacanze in provincia di Olbia insieme alla famiglia e ha scoperto che mancava una stanza da letto

Dalla Sardegna arriva la curiosa storia di Fabiano Corti di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. A giugno l'uomo si è recato nella sua casa al mare all'interno del Residence Punta Asfodeli in località Rudalza (Olbia) insieme alla moglie e ai due figli. La casa è un'eredità della madre condivisa con i due fratelli. La famiglia era pronta a trascorre le sue meritate vacanze quando si è accorta che mancava una stanza.

"Appena siamo arrivati abbiamo subito notato qualcosa di strano perché c'era sporcizia dappertutto e pezzi di arredamento ovunque. - ha raccontato Corti a L'Eco di Begamo - Ma il peggio doveva ancora arrivare: infatti, abbiamo aperto la porta della seconda camera da letto al piano superiore e ci siamo resi conto che era stato abbattuto il precedente muro e ne era stato ricostruito un altro circa 4 metri più avanti. In pratica, ci è stata rubata una stanza". La famiglia denunciato il fatto ai carabinieri di Porto Rotondo.

Sardegna, stanza rubata: "Devono aver fatto i lavori in inverno. Spiace soprattutto perché è una casa piena di ricordi"

Corti ha una sua teoria su cosa sia successo: "Hanno abbattuto il muro confinante, sono entrati nella nostra abitazione, e, dopo aver ricostruito il muro 4 metri più avanti con lavori effettuati in maniera certosina, sono usciti dalla porta finestra al piano superiore che dà sul terrazzo: al nostro arrivo, infatti, era ancora aperta. Mio fratello aveva passato le vacanze in questo appartamento il 25 settembre dello scorso anno e quando se ne era andato era tutto normale: quindi, avranno fatto questi lavori abusivi nel periodo invernale, quando non c'è nessuno che la abita".

"Doveva essere una settimana di vacanza, invece io e la mia famiglia ci siamo trovati a fare avanti e indietro dai carabinieri, - ha continuato l'uomo - che si sono dimostrati molto solerti ed efficienti, per quattro volte per cercare di risolvere questa spiacevole e assurda situazione".

"I nostri genitori acquistarono questo appartamento nel 1984 e abbiamo un atto notarile, il quale dimostra anche che quella camera da letto c'era sempre stata. Per tutta la nostra famiglia non è solo un fatto paradossale, ma ci colpisce nel profondo, visto che si tratta dell'abitazione che abbiamo ereditato dai nostri genitori ed è piena di nostri ricordi. Per questo, speriamo che questa spiacevole situazione si risolva il prima possibile e la camera da letto torni a noi proprietari legittimi e venga ripristinata", ha concluso Corti.