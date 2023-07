Vacanze, 6mila€ alla settimana per una famiglia: il mare diventa un lusso

Vacanze, prezzi impazziti. I dati di rinunce alle ferie che certificano la crisi

Le vacanze per qualcuno sono già iniziate o programmate ma per una buona fetta degli italiani quest'anno non ci saranno. I prezzi, soprattutto per luglio e agosto sono alle stelle e si calcola che per una famiglia di quattro persone occorrano 6mila € per una sola settimana, cifre altissime e non alla portata di tutti. Per nove milioni di italiani - si legge sul Messaggero - si prospetta un'estate a casa. Così emerge da un'indagine che Facile.it ha commissionato all'istituto di ricerca Emg Different. Le ragioni sono diverse, iniziando dai problemi economici delle famiglie. Ma c'è anche chi ha già esaurito le ferie o progetta una vacanza intelligente, magari a fine settembre. Più nel dettaglio: sono soprattutto le persone tra 35-44 anni quelle che hanno affermato che resteranno a casa per ragioni legate a questioni di budget. Parliamo di 1,6 milioni di italiani. A livello territoriale, invece, le rinunce fioccano soprattutto nel Centro Italia dove il 66,7% dei cittadini se la prende con il caro-prezzi.

Ma quanto costa andare in vacanza quest'anno? Dal monitoraggio effettuato dall'Osservatorio nazionale di Federconsumatori - prosegue Il Messaggero - è venuto fuori che per un nucleo familiare composto da due adulti e due minori, il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare è di 5.781,24 euro. Il 19% in più rispetto a un anno fa. La spesa per un soggiorno della stessa durata in montagna arriva a 4.482,54 euro (+9% sul 2022). Insomma, in montagna si risparmia il 22%. I costi più elevati, ricorda poi l'Osservatorio nazionale, si registrano sulle navi da crociera, dove oggi per una vacanza di una settimana si spendono in media 6.800 euro per una famiglia di quattro persone (+21% su base annua).