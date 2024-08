Sarroch, nasconde la madre morta nel freezer e si intasca la pensione: denunciato un 54enne

Sarroch (Cagliari), tiene la madre nel congelatore per due anni e si intasca la sua pensione

Un uomo di 54 anni ha tenuto per anni il cadavere dell'anziana madre nel freezer. La donna risultava ancora viva per lo Stato e riceveva ancora la pensione che, però, si intascava il figlio. È successo a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari. L'uomo è stato denunciato con le accuse di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

A trovare il corpo della donna di 78 anni sono stati i carabinieri che hanno perquisito l'abitazione dell'uomo in seguito a una soffiata arrivata alla stazione. Nel congelatore al pian terreno, i militari hanno rinvenuto il cadavere della donna. Sembra si trovasse lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid. L'anziana sarebbe morta per cause nauturali, ma sul suo corpo è stata disposta l'autopsia che avverrà nelle prossime ore. I carabinieri della stazione di Sarroch e del comando provinciale stanno cercando di ricostruire la vicenda.

La donna si chiamava Rosanna Pilloni, aveva 78 anni e, stando a quanto riporta Ansa, sembra che avesse dei problemi di salute. Per questo motivo i militari stanno cercando di sentire il medico di famiglia e il farmacista per capire quando è stata vista per l'ultima volta. Anche perché il figlio, Sandro Mallus, 54enne già noto alle forze dell'ordine e subito stato sentito dagli investigatori, non ha saputo dire con precisione quando la madre è morta.

L'unico indizio emerso finora è che la donna sarebbe morta nel periodo del Covid, stando quando detto da Mullas ai carabinieri. Madre e figlio vivevano insieme in una situazione di disagio e difficoltà, da quanto racconta chi li conosceva (e sempre secondo Ansa). Mentre l'altro figlio vive all'estero e la donna non aveva più rapporti con il marito dal quale si era separata da tempo. I carabinieri stanno cercando di capire come mai nessuno in questi mesi si sia preoccupato del fatto che si erano perse le tracce della 78enne.