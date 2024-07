Sassari, assalto Mondialpol: ladri in fuga con un bottino da 12 milioni

In totale sono stati rubati 12 milioni di euro nell'assalto alla Mondialopol dello scorso 28 giugno. I responsabili non sono ancora stati identificati

Lo scorso 28 giungo era stato preso d'assalto il caveau dell'Istituto di vigilanza Mondialpol di Sassari. I rapinatori, una ventina di uomini, avevano rubato denaro contante che oggi, giovedì 11 luglio, è stato conteggiato. La cifra ammonta a 12 milioni di euro. Tutte le verifiche e i tracciamenti sono stati fatte dai responsabili dell'istituto di vigilanza e dagli investigatori e il bottino è davvero una somma altissima, forse mai registrata prima in assalti a caveau o furgoni portavalori in Sardegna. Le indagini, coordinate dalla Dda di Cagliari in collaborazione con la Procura di Sassari e la Procura generale di Cagliari, sono condotte dalla Squadra mobile di Sassari in tutta la regione.

L'assalto è stato armato: colpi d'arma da fuoco, forse kalashnikov secondo Ansa. È stato messo in atto nella sera del 28 giugno. Grazie all'utilizzo di un escavatore hanno sfondato il muro della sede Mondialpol di Caniga. Alcuni sono entrati così, altri usando una scala e scavalcando la recinzione. Dopo aver prelevato il denaro, si sono dati alla fuga a bordo di un furgone Fiat Ducato bianco diretto verso Cagliari. Fortunatamente nessuna guardia della Mondialpol è stata ferita mortalmente anche se i rapinatori hanno sparato sia a loro sia ai carabinieri giunti sul posto poco dopo. I membri della banda non sono ancora stati identificati.