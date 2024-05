Savona, donna si dà fuoco in auto per farla finita: inutili i soccorsi

Tragedia in provincia di Savona: una donna si dà fuoco in auto per farla finita. Inutili i soccorsi

Aveva deciso di farla finita, pare non fosse la prima volta, e lo ha fatto in un modo drammatico, dandosi fuoco dentro la propria auto. Testimoni raccontano di averla vista uscire dall’auto come una torcia umana, e di averla soccorsa, purtroppo inutilmente, con delle coperte. La donna morta ieri nei pressi del distributore di carburante, sulla via Aurelia a Vado Ligure, è stata identificata, era residente in una piccola frazione del savonese. Purtroppo, la donna 57enne, era sofferente da tempo ed aveva già manifestato l’intenzione di farla finita.