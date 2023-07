Scarafaggio nel piatto di una mensa della Banca d'Italia: scoppia la bufera

Scarafaggio nel piatto di una mensa della Banca d'Italia: chiamati i Nas. Scoppia la polemica

Se la dieta a base di insetti può rappresentare una soluzione per limitare l'impatto ambientale, alla mensa della Banca d'Italia pare che lo abbiano preso sul serio. A prenderla con ironia, secondo quanto riporta Open, sono gli stessi sindacalisti della Cisl di via Nazionale, a Roma, dopo che un dipendente si è ritrovato un grosso scarafaggio nel piatto di spinaci che stava per mangiare durante la pausa pranzo nella mensa aziendale. "In questa rivoluzione culinaria, sembrerebbe che la nostra mensa aziendale Pellegrini Spa stia anticipando i tempi", scherzano i sindacalisti nel comunicato con tanto di foto del caso scoppiato lo scorso 30 giugno.

Nella foto diffusa dalla Cisl si vede l’insetto di circa 30 mm accostato a una moneta per rendere più chiara la dimensione importante della bestiola. "Purtroppo non si tratta di un piccolo volatile che potrebbe essere atterrato inavvertitamente nel piatto del malcapitato - recita la nota della Cisl - ma di uno scarafaggio senza vita, sepolto al di sotto di una porzione di spinaci e sicuramente cucinato".