Sciopero nazionale del 17 novembre: ecco cosa si ferma (e cosa no). La guida

Si fa o non si fa? Ebbene, si fa: l'annunciata mobilitazione di Cgil e Uil il prossimo venerdì 17 novembre si terrà in tutta Italia. In primis sciopereranno per 8 ore o per l'intero turno tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Regioni del Centro. Prevista la manifestazione di Roma in Piazza del Popolo, dove interverranno i segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

Nella stessa giornata ma su tutto il territorio nazionale, inoltre, le lavoratrici e i lavoratori delle categorie del pubblico impiego e della conoscenza si asterranno dal lavoro per 8 ore o per l'intero turno. Ridotta la protesta per la categoria dei trasporti, che si svolgerà quindi dalle 9 alle 13.

In generale, la mobilitazione sindacale prevede 5 giornate con scioperi di otto ore e manifestazioni in 58 piazze con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale. Nel dettaglio, sempre venerdì prossimo, si terranno una serie di manifestazioni territoriali.

Il 20 novembre a scioperare sarà la Sicilia; alla manifestazione di Siracusa interverrà Pierpaolo Bombardieri, mentre la Sardegna sciopererà lunedì 27 novembre, Maurizio Landini chiuderà la manifestazione a Cagliari.

Venerdì 24 novembre, le 8 ore o l’intero turno di sciopero riguarderanno tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Nord; a Torino le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini, a Brescia a Pierpaolo Bombardieri.

Infine, venerdì 1 dicembre a incrociare le braccia per 8 ore o per l’intero turno saranno tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle Regioni del Sud; alla manifestazione di Napoli interverrà il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a Bari chiuderà la manifestazione Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil.