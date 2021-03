Sciopero rider, al via in 30 città. L'appello ai clienti: "Non ordinate"

Sciopero rider: stop alle consegne. Chiedono sostegno ai consumatori

Al via lo sciopero generale di tutti i rider di Italia indetto per oggi 26 marzo. “Siamo stanchi di di lavorare per 3 euro a consegna a cottimo, vogliamo farci sentire dalle piattaforme e dalle istituzioni, tanto più che stiamo svolgendo un lavoro di utilità pubblica in questa fase di pandemia”, così Falchi del collettivo RiderXidiritti a Bologna ha giustificato l'iniziativa.

30 sono le città italiane interessate dalla protesta tra cui Milano, Roma, Bologna, Torino, Messina, Padova, Firenze, Napoli, Palermo, Rieti, Pescara, Reggio Emilia, Mantova, Brindisi, Trieste, Civitanova Marche, Genova, Carpi, Caserta. A Milano, in particolare, i rider si fermeranno per pranzo mentre a Bologna per cena.

I rider invitano inoltre i consumatori a unirsi alla protesta e boicottare per un giorno le pricipali piattaforme di food delivery, con lo slogan "Nessuno ordina, nessuno consegna".