Tutti gli scioperi dei trasporti: la lista da inizio anno

Sciopero trasporti: date e fasce di garanzia per ogni città

Per i lavoratori nel settore del trasporto pubblico gli scioperi sono un mezzo per ottenere condizioni migliori ma per i cittadini sono soprattutto un fastidio. Fortunamente durante ogni agitazione ci sono delle fasce di garanzia in cui il servizio è assicurato, solitamente prima delle 9 del mattino e tra le 15 e le 18, almeno per quanto riguarda bus, metro, etc. Ecco quindi la lista completa degli scioperi dei trasporti da inizio anno ad oggi:

SCIOPERO TRASPORTI MARZO 2025

Sciopero 21 marzo 2025: agitazione di 24 ore indetta da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti. A Milano fasce orarie di garanzia dalle 8:45 alle 15 e dalle 18. A Roma il servizio sarà regolare dalle 8:30 alle 17 e dalle 17 alle 20. A Firenze la fascia di garanzia è dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17 alle 20. A Bologna e Ferrara i mezzi non saranno garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio

Sciopero treni 19 marzo 2025: si ferma il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Possibili cancellazioni o variazioni dalle ore 9:01 fino alle 16:59

SCIOPERO TRASPORTI FEBBRAIO 2025

Sciopero trasporti 22-23-24 febbraio 2025: si fermano treni (ad eccezione di Trenitalia) e mezzi pubblici nelle principali città

Sciopero trasporti 14 febbraio 2025: a Milano e in Lombardia si fermano i mezzi pubblici per 24 ore

Sciopero trasporti 3 febbraio 2025: a Torino si fermano i mezzi pubblici. L'agitazione è stata organizzata da OSR FAST-CONFSAL

SCIOPERO TRASPORTI GENNAIO 2025

Sciopero trasporti 25-26 gennaio 2025: treni fermi a livello nazionale per 24 ore

Sciopero traposti 9-10 gennaio 2025: mezzi fermi a Milano