Sciopero treni 12 ottobre 2024: tutti gli orari

Sciopero treni 12 ottobre 2024: mezzi fermi dalle 21 di sabato fino alle 20.59 di domenica

Dopo il caos dei giorni scorsi sarà un weekend altrettanto difficile per chi sposta con il treno. Sul sito di Trenitalia si annuncia infatti che "dalle ore 21:00 di sabato 12 alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato dalle organizzazioni sindacali. I treni possono subire variazioni o cancellazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione".

"I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio - si legge ancora sul sito di Trenitalia - possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all'ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali, in alternativa, possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti".

Per informazioni sullo sciopero potete consultare l'app di Trenitalia, la sezione infomobilità sul sito, www.trenord.it o app di Trenord, trenitaliaper.it o chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21. Qui potete consultare la lista dei treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.