Sciopero treni di 8 ore in tutta Italia: annuncio improvviso

Sciopero dei treni 30 novembre: stop del Gruppo Fs dopo l'incidente in Calabria

Sciopero di otto ore, dalle 9 alle 17, per domani, giovedì 30 novembre, dei lavoratori di tutto il Gruppo Fs italiane e di tutte le imprese ferroviarie per denunciare. In attesa che la magistratura faccia piena luce sull'accaduto la fragilità di un sistema infrastrutturale dimostratosi nuovamente inadeguato per utenza e lavoratori. A proclamarlo sono le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal a seguito dell'incidente ferroviario avvenuto ieri nei pressi di Thurio di Corigliano Rossano, in Calabria, esprimendo ''il nostro cordoglio ai familiari delle vittime e la nostra vicinanza a tutte le persone coinvolte nel grave ed ennesimo incidente ferroviario''. "Da anni - precisano le organizzazioni sindacali - denunciamo la pericolosità dei passaggi a livello in tutti i livelli di confronto, chiedendone la soppressione totale. Eppure, nonostante l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e di vittime determinati da incidenti analoghi a quello odierno, i passaggi a livello in Italia sono ancora migliaia''. ''Le Istituzioni ed RFI - concludono i sindacati - non si preoccupano di innalzare gli standard di sicurezza sull'infrastruttura ferroviaria, in un continuo rimpallo di responsabilità decisionali ed economiche e c'è addirittura chi progetta la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ma intanto le lavoratrici ed i lavoratori muoiono".

Salvini: "In legge bilancio almeno 500 mln in più per rete idrica"

"Stiamo mettendo in questa legge di bilancio, stiamo lavorando all'emendamento del governo, alcune centinaia di milioni, il mio obiettivo è almeno mezzo miliardo di euro per dare risposta al piano idrico nazionale, che ha avuto decine di risposte da tutte le Regioni italiane, da nord a sud, e conto di portarlo a casa. Così come nella rimodulazione del Pnrr abbiamo aggiunto un altro miliardo di euro per contrastare la dispersione idrica, perché poi ovviamente l'acqua ha interessi divergenti". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo all'Assemblea della Cia a Roma. "Il mio obiettivo per quel che riguarda la rete idrica nazionale, sono convinto che riusciamo a spendere in tempo fino all'ultimo centesimo i soldi del Pnrr", ha poi sottolineato.

Garante invita a contenere lo sciopero di domani a 8 ore

Il Garante degli scioperi invita i sindacati a contenere domani l'astensione a 8 ore, dalle 9 del mattino in poi. "Pur riconoscendo pienamente le ragioni e il valore dell'azione di protesta - afferma il Garante - legittimata dal gravissimo incidente ferroviario costato la vita ad una lavoratrice e ad un lavoratore, la Commissione di garanzia invita le Organizzazioni sindacali interessate a concentrare l'astensione collettiva in un'unica grande mobilitazione sindacale, nella giornata del 30 novembre, dalle 9.00 alle 16.59, considerate le comuni ragioni sottese alla protesta che avrebbe così luogo nell'immediatezza del grave evento".