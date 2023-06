Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Siena

La scossa, registrata alle ore 12.19, è stata nettamente avvertita anche a Firenze

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita nella provincia di Siena.

L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri.

"Le visite al Duomo di Siena e al suo pavimento hanno ripreso la loro regolare attività". Lo rende noto sui social network la società che gestisce gli accessi alla Cattedrale che era stata chiusa in maniera preventiva dopo la scossa di terremoto con epicentro a Poggibonsi ma avvertita anche nella città del Palio. Intanto il Comune, con una nota, spiega "a causa di un distacco di materiale laterizio" è stato " disposta oggi "la chiusura in entrata e in uscita di Porta Tufi". Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Polizia municipale di Siena. "Al momento la circolazione è consentita solo per i pedoni. E' stata subito attivata una ditta specializzata che arriverà presso la struttura nella serata di oggi per valutare la situazione e rimettere in sicurezza l'area".

In una nota diffusa poi dall'Opera della Metropolitana di Siena, si spiega che a seguito della scossa, "il delegato per la sicurezza, il capo area tecnica, unitamente ai tecnici, ai collaboratori e alle maestranze dell'Opera ha effettuato tutte le verifiche necessarie sul Complesso, finalizzate ad evidenziare eventuali criticità. Non essendo emersa alcuna problematica, se non un piccolo distacco di intonaco in via dei Fusari, a due passi dal Battistero, immediatamente verificato dai vigili del fuoco, alle ore 15 è ripreso il regolare flusso di visita nel complesso".