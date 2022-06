Gerry Scotti a Fedez: "Quando morì mia madre, firmai autografi all'obitorio"

Gerry Scotti, intervistato da Fedez, ha raccontato di quando ha firmato degli autografi all'obitorio quando morì la madre

Gerry Scotti è stato ospite della puntata del podcast "Muschio Selvaggio", condotto da Fedez e Luis Sal. Il noto volto di Canale 5 si è raccontato in una lunga intervista, narrando numerosi episodi legati alla sua vita privata e professionale. Primo tra tutti, quello della scomparsa di sua madre, situazione raccontata proprio per mettere in luce quanto la gestione della popolarità possa rivelarsi molto complicata.

Scotti in merito ha affermato: "Ogni tanto possiamo permetterci di maledirla, per lo meno quando ti sembra che ti stiano frugando nella tua vita". Il conduttore continua: "Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell'obitorio da mia madre - purtroppo quando è venuta a mancare 20 anni fa non c’erano i cellulari - una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: “Ci fai un autografo?” Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso. Poi ho guardato mia mamma e ho firmato".

L'episodio ha lasciato senza parole Fedez: "Io gli avrei dato una testata", ha commentato il rapper con una battuta resa con un tono ironico che ha trovato d'accordo anche lo stesso Gerry. Il ricordo dei genitori è stato ripreso da Gerry Scotti anche all'inizio dell'intervista, a proposito del senso di gratitudine provato nei loro confronti che, scomparsi troppo presto, non è riuscito a ripagare come avrebbe sperato.