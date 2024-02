Scuola, 13enne con distrofia cade dalla carrozzina. L'agonia e poi la morte

Scuola, la caduta e l'agonia di 5 giorni prima del decesso. la denuncia dei genitori

Un ragazzino di 13 anni affetto da distrofia muscolare è morto in seguito ad una caduta dalla carrozzina e ad una agonia durata cinque giorni. L'incidente è avvenuto all'uscita da scuola, un istituto di Giurdignano, un paesino in provincia di Lecce. L'incidente si è verificato lo scorso 6 febbraio. In un primo momento - riporta Fanpage - le sue condizioni non sembravano gravi, tanto che è stato affidato ad un’amica di famiglia per essere riaccompagnato a casa. Avrebbe riportato escoriazioni e traumi agli arti inferiori, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare il tragico epilogo della vicenda. Col passare delle ore, infatti, i genitori hanno notato un rapido peggioramento delle condizioni di salute del figlio, decidendo di accompagnarlo presso l’ospedale di Scorrano per accertamenti.

Trasferito da qui all'ospedale Vito Fazi di Lecce, - prosegue Fanpage - è rimasto ricoverato per cinque giorni in rianimazione poi la situazione è degenerata fino al decesso, verificatosi ieri, probabilmente a causa di complicanze cerebrali legate alle fratture delle tibie rimediate nella caduta. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia sollevando ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118. Per questo, sono in corso indagini della Procura con l'obiettivo di chiarire la dinamica dell'incidente e eventuali responsabilità, in particolare di chi avrebbe dovuto occuparsi del 13enne all'uscita da scuola. In queste ore, gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze dei compagni della vittima. Nelle prossime ore dovrebbe anche essere conferito l'incarico per l'autopsia.