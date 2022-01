Scuola, droga in un liceo, 16enne si sente male. La pusher era l'insegnante

Scuola, spacciava hashish ai suoi studenti. Beccata la professoressa

In una scuola superiore di Latina si è diffusa la voce che girasse droga tra gli studenti, ma nessuno poteva immaginare che a spacciare all'interno dell'istituto fosse un'insegnante. La professoressa - si legge sul Messaggero - ha regalato hashish a diversi alunni della sua classe, una seconda superiore, e una sua studentessa si è sentita male dopo averla assunta. Il malore della 16enne, ha fatto da detonatore e ha portato alla luce un caso di spaccio tra insegnante e alunni. Su questo stanno indagando la procura e la squadra mobile di Latina, in seguito alla denuncia fatta da una collega, venuta a conoscenza dell'accaduto.

L'incontro, tra alunni e insegnante, - prosegue il Messaggero - avviene alla fine dell'anno scolastico 2019-2020. La docente, qui emerge il primo aspetto singolare, convoca quasi tutta la classe a casa sua. In quel periodo gli istituti sono chiusi a causa della pandemia. Eppure la professoressa non rinuncia all'insegnamento in presenza. In molti la consumano sul posto. Tra di loro una ragazza. Lei si sente subito male. Ha dei violenti capogiri. Tanto che devono aiutarla. Le mettono sul collo, sulla nuca e sulla fronte degli asciugamani umidi. Ad intervenire sarebbe stata la stessa professoressa che poco prima le aveva consegnato la droga.

LEGGI ANCHE

Moby, Onorato: "Diamo quei 120 mila €, è importante. Procediamo col rinnovo"

Caso Moby, Grillo a Patuanelli: "Tirrenia sta fallendo, possiamo intervenire?"

Governo choc: deposita atto al Senato prevista proroga emergenza dicembre 2022