Scuola, in arrivo 2 milioni di test sierologici: sono per insegnanti e bidelli

La scuola non potrà riaprire senza test sierologici a tappeto per tutto il personale scolastico, dagli insegnanti ai bidelli. Sono queste le linee guida del comitato tecnico scientifico, esposte al governo per l'inizio dell'anno scolastico in sicurezza. Gli scienziati nel documento consegnato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte - si legge sul Corriere della Sera - invitano l'Esecutivo alla massima prudenza. Dovranno essere effettuati circa 2 milioni di test e a stretto ridosso della riapertura degli istituti. Quindi il tutto dovrebbe avvenire a partire dall'ultima settimana di agosto.

Il commissario Domenico Arcuri, sarebbe già pronto a far partire la gara d'appalto per il quantitativo necessario di esami. Vista la mole di lavoro e il poco tempo a disposizione potrebbero essere istruiti e adoperati per velocizzare i tempi, su suggerimento del comitato tecnico scientifico, anche militari e forze dell'ordine, dotati di un kit medico per effettuare i test, che comunque non potranno essere obbligatori ma fortemente consigliati. Più complicato, invece, mappare tutti gli studenti che sono circa 8 milioni. Per i ragazzi si procederà con controlli a campione. Possibile che in ogni scuola ci sia anche la presenza fissa di un medico, il governo sta valutando anche questa ipotesi per far riprendere le lezioni in sicurezza.