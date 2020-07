Scuola, mancano 30 mila aule. Superiori: lezioni da casa o nei musei

L'emergenza Coronavirus continua in Italia, per questo la riapertura delle scuole a settembre resta un punto cruciale, bisogna farlo in sicurezza. Nonostante le rassicurazioni della ministra Azzolina, l'associazione nazionale dei presidi esprime grande preoccupazione. "A settembre la scuola riparte, in presenza e in sicurezza, c’è - ribadisce Azzolina - il massimo impegno del governo per garantire il diritto allo studio e alla salute". Ma dai presidi - si legge sulla Stampa - arrivano altri messaggi.

Secondo le stime dell’Associazione nazionale dei presidi, non troveranno posto in classe circa 600 mila studenti e per sistemarli, nei prossimi 45 giorni, dovrebbero essere reperite tra le 20 e le 30 mila aule. "Stiamo lavorando con gli enti locali, ma anche con musei, archivi, teatri e biblioteche, insieme con il Ministero dei Beni culturali – ha spiegato Azzolina – per far sì che le lezioni possano essere ospitate anche altrove". Non basterà. Tanto che già si dà per scontata la prosecuzione della didattica a distanza, a settimane alterne, nelle scuole superiori.