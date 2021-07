Scuola, Zaia: "In Veneto rientro a fine settembre. Ragazzi tutti vaccinati"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante i dati in calo. Preoccupa la variante delta, ormai dominante e la camapgna vaccinale che procede a singhiozzo. A sollevare dubbi sulla ripresa dell'attività scolastica è il presidente del Veneto Luca Zaia che sta lavorando per spostare l’inizio delle lezioni a fine settembre così da aspettare il completamento della copertura vaccinale degli studenti. «Abbiamo fatto una delibera “aperta” per spostare la data», ha annunciato parlando dei confronti avviati con l’Ufficio scolastico regionale.

Anche il ministro della Scuola Bianchi - si legge sul Corriere della Sera - esprime perplessità. L'obiettivo è intanto di convincere i 200 mila membri del personale scolastico che non si vogliono vaccinare: «Non c’è l’obbligo di sottoporsi alla somministrazione — afferma Bianchi —. Ricordo però che la Costituzione riconosce i diritti individuali ma anche la necessità e il dovere della solidarietà. Siamo in grado di vaccinare tutto il Paese entro settembre, chi non lo vuole fare deve esprimerlo di fronte al Paese. Ma si deve porre anche il problema della comunità, perché il Paese non riparte se non c’è il senso di responsabilità collettiva che è il cuore stesso della scuola. Stiamo lavorando per aprire in presenza, senza se e senza ma".