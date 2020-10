Senato, si teme il contagio di massa. "I positivi? Altro che 2 sono almeno 12"

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il Covid è arrivato anche in Senato, dove due parlamentari del M5s hanno avuto l'esito positivo al tampone: sono Francesco Mollame e Marco Croatti. La notizia - si legge sul Corriere della Sera - ha provocato il panico a Palazzo Madama e i lavori sono sati sospesi. Ma si teme che il contagio sia molto più diffuso di quanto emerso. Buvette deserta, commessi spaesati, senatori che si precipitano a fare il tampone.

Il panico scoppia alle 10, - prosegue il Corriere - quando il tam tam comincia a diffondere la notizia che la seduta della commissione Bilancio, impegnata sul decreto Agosto che scade il 13 ottobre, è stata sconvocata causa Covid. La paura al Senato non si ferma ai Cinque Stelle. Al primo piano, pochi metri più in là, si aprono e si chiudono le porte del Pd, con un via vai di senatori che vanno a farsi controllare. La paura contagia anche la Camera. «Dai miei calcoli i positivi a Montecitorio sono una dozzina», la spara un leghista e giura di aver sentito parlare di «due azzurri». «È grave che sia a Montecitorio che a Palazzo Madama i dipendenti siano stati fatti tornare tutti in presenza", tuona un parlamentare.