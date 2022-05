Setta Ramtha: cos'è il gruppo cui aderivano i coniugi morti a Spinello

Ecco, cos'è la Setta Ramtha, il gruppo che tra gli adepti annoverava i coniugi trovati morti il 21 maggio a Spinello, vicino a Forlì



Il culto di Ramtha nasce nel 1977, a Yelm, una piccola cittadina degli Stati Uniti, nello Stato di Washington. La sua fondatrice è la casalinga Judith Darlene Hampton, alias la medium Judith Zebra Knight, già simpatizzante per QAon. La donna è nata a Roswell, nel New Mexico 76 anni fa. Attualmente, in America, conduce programmi new age in tv e cerca adepti per la sua accademia.

In particolare, la scuola d'Illuminazione segue la filosofia new age e si rifà al mito del guerriero Ramtha vissuto circa 35mila anni fa, ai tempi del mito di Atlantide, che dopo l’illuminazione sarebbe asceso a Maestro, questo parla inglese con accento indiano. Soprattutto, sarebbe proprio lui a utilizzare la Knight come canalizzatrice e attraverso la telepatia le invia messaggi per trasmettere la dottrina del dio guerriero.

La medium a sua volta, guida gli studenti nell’esecuzione di esercizi spirituali e, attraverso tecniche di meditazione, li aiuta a raggiungere il loro status divino. La pratica dovrebbe infatti portare all’ascensione del corpo fisico nel corpo di luce. Dal 1998 a oggi, la guru ha aperto numerose scuole in tutto il mondo. Sul sito la scuola, come la definisce la medium, è presentata come un’accademia radicata nell’esperienza del sé. Già nel 2011, l'accademia contava 5.000 studenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa, in Australia e in Nuova Zelanda.

Il raduno annuale della setta a Santa Sofia

In Italia, la setta è arrivata nell'agosto del 1999, con un meeting a Borgo Priolo, in provincia di Pavia, per poi spostarsi e scegliere come base Spinello, un paese vicino a Santa Sofia, nella zona di Forlì. Fino al 2009 i meeting sono stati ospitati dal centro sportivo Sportilia, costruito a negli anni ’90 per ospitare i raduni della nazionale di calcio. Una delle tappe del tour mondiale della setta è programmato in agosto, con circa 700 partecipanti, cui costo alla settimana è dai 1200 ai 1300 euro.

Perché la setta di Ramtha ha scelto il paesino di Spinello?

Spinello è stato scelto sulla base delle convinzioni dei seguaci della setta, dove sembrerebbe che sia il luogo risparmiato dalla fine del mondo annunciata dai Maya il 21 dicembre 2012 e ritenuto più sicuro di altri. Ecco, proprio qui, nel 2001, è stata organizzata la scuola italiana di illuminazione e antica saggezza.

Quindi, alcuni dei seguaci italiani di Ramtha, per sfuggire all'ipotetica catastrofe, si sono trasferiti nella frazione di Spinello (dal 2009 sarebbero una ventina). Attualmente, la comunità all'interno del paese supera i 70 membri. In particolare, tutti hanno costruito ville, pozzi, fatto scorte di legna e alimenti. Addirittura, sembrerebbe che alcune famiglie hanno scavato dei bunker sotterranei. Tra loro anche i coniugi romani trovati morti il 21 maggio.



