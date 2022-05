Sheffield, italiano trovato morto: fermato 26enne somalo

Sheffield, italiano trovato morto: l'assassino sarebbe un 26enne di origine somala

Il fascicolo aperto dalla polizia inglese in seguito alla morte del pizzaiolo salentino Carlo Giannini a Sheffield parla di omicidio. A 48 ore dal rinvenimento del cadavere dell'uomo, la polizia ha fermato una persona. Si tratta di Warsame Ibrahim, 26 anni somalo.

Sospettata anche la ragazza di 19 anni che era con lui. Sul 26enne si stanno concentrando le attenzioni dei poliziotti poiché l'uomo potrebbe essere responsabile anche di un altro omicidio, poche ore prima di quello di Giannini.

A fugare ogni dubbio sul fatto che si sia trattato di un assassinio, le ferite da arma da taglio ritrovate sul corpo del 34enne, originario di Mesagne in provincia di Brindisi, paese dal quale era partito circa 15 anni fa in cerca di fortuna nel nord Europa. Giannini era a Sheffield da poco, dopo aver lasciato la Germania in cui avevo aperto un ristorante. Il corpo privo di vita dell'uomo è stato trovato da un passante a Manor Fields Park.

