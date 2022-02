Si butta sotto il treno su cui viaggiava la madre. Suicidio postato sui social

Suicidio annunciato su Instagram. "Speriamo non sia mio figllio"

Dramma alla stazione di Carmagnola in provincia di Cuneo. Un ragazzo di 19 anni si è tolto la vita buttandosi sotto il treno su cui viaggiava sua madre. Il giovane che veniva definito "un tipo strano" era stufo di non sentirsi accettato e così ha deciso di togliersi la vita. Pochi minuti prima del gesto estremo - si legge sulla Stampa - aveva postato un video su Instagram preannunciando che lo avrebbe fatto. Sui social raccontava la sua rabbia per la vita, a gesti ringhiava insulti contro chi non capiva il suo amore viscerale per la musica metal, mostrava odio verso tutto ciò che gli sembrava ingiusto. "Prima di pensare a quanto faccio schifo guardatevi voi, freddi e apatici senza sensibilità".

A bordo di quel treno - prosegue la Stampa - c'erano pendolari, studenti. E sua madre. Alle 18 è avvenuto l’investimento. Il macchinista ha visto la scena guardando attraverso il finestrino, mentre il locomotore stava rallentando all’ingresso della stazione. "Mi è sbucato all’improvviso, quando capisci non puoi fare nulla. Frenare è impossibile". Così avrebbe raccontato sotto choc il macchinista agli agenti della Polfer, consegnando la sua testimonianza ai verbali. Il dramma della madre, che una volta diffusasi sul treno la voce del motivo dello stop avrebbe detto. "Speriamo che non sia mia figlio". Sapeva che lui la stava attendendo sulla banchina, perché si erano sentiti al telefono poco prima.

