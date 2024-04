Simona Ventura paralizzata: mezza faccia bloccata. Ecco che cosa è successo

Simona Ventura svela una paralisi: "Ho mezza faccia bloccata"- VIDEO

Attimi di paura per i fan di Simona Ventura, che ha svelato in diretta tv una paralisi al volto: nella puntata di Citofonare Rai2, che la vede alla conduzione insieme all'amica e collega Paola Perego, la conduttrice ha infatti raccontato la recente disavventura che le è capitata. "Mi puoi anche riprendere a piano americano perché non sono nel mio periodo migliore. Ho mezza faccia bloccata a causa del freddo, ma mi sto curando, è transitorio", ha spiegato Ventura rivolgendosi al cameramen che provava a riprenderla solo da un lato. Ventura ha cercato di tranquillizzare tutti e mettere a tacere le voci dei malpensanti che potrebbero ridurre tutto il problema all'uso eccessivo di botox.

"Paresi del settimo nervo facciale. Tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa. L’ho vissuto anche io!", ha raccontato un utente sotto il post di Simona Ventura, per confermare il suo problema e la conduttrice ha risposto con un cuore in segno di solidarietà e ringraziamento. La conduttrice ha voluto precisare che è tutto transitorio e che tornerà a sorridere come prima.