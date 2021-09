Simulano rapina stile "Casa di carta". Ma dalla bravata si rischia la tragedia

Simulano rapina stile "Casa di carta". Si rischia la tragedia

Un gioco in maschera rischia di finire in tragedia a Orbetello. Due ragazzi minorenni hanno creato il panico a Orbetello in provincia di Grosseto. I due fan della serie tv spagnola "La casa di carta" hanno pensato bene di travestirsi, con tanto di tuta rossa e maschera di Dalì e munirsi di finte mitragliette, con l'obiettivo di terrorizzare gli abitanti della cittadina toscana. L'intento è stato raggiunto, tanto che più di una persona ha allertato le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto con quattro pattuglie e giubbotti antiproiettile.

I finti criminali non avevano di certo brutte intenzioni, tanto che alla vista delle numerose unità di carbinieri, si sono impressionati gettando armi e maschere e scoppiando in lacrime. I due adolescenti hanno spiegato ai militari che il loro intento era solo quello di "giocare a 'La casa di carta'", impersonando i personaggi ammirati in tv. I giovani hanno promesso di non ripetere più una bravata simile e alla fine se la sono cavata con solo un grande spavento.