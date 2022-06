"Soldi o ti avveleno il vino". La tentata estorsione ai danni di Bruno Vespa

Bruno Vespa ricattato, incubo avvelenamento vino per il conduttore Rai

Bruno Vespa vittima di un tentativo di estorsione. La sua azienda vinicola è finita infatti nel mirino di un 47enne di Trieste. L’uomo, esperto di informatica, - si legge sul Fatto Quotidiano - è stato arrestato ieri dalla Polizia Postale. E' accusato di aver tentato di ricattare decine di aziende alimentari, tra le quali anche quella del conduttore di Porta a Porta, attraverso la minaccia di iniettare del veleno nei prodotti in vendita e pretendendo cospicui pagamenti in criptovalute, fino a 200 mila euro. Gli agenti in casa sua hanno trovato anche video e tracce di un conto in Lituania. La sua legale rigetta le accuse: "È stato incastrato, messo in mezzo perché già condannato per vicende analoghe".

Avrebbe realizzato - riporta il Messaggero - dei video, spedendoli poi alle aziende a cui provava ad estorcere denaro: "Vedete? Sto avvelenando i vostri prodotti, la gente li prenderà dagli scaffali e morirà. Io dirò a tutti che la colpa è vostra", diceva il presunto hacker mostrandosi mentre teneva in mano delle fialette che avrebbero dovuto contenere potenti veleni. Minacciava così, e lo ha fatto per mesi, grandi catene di distribuzione alimentare di avvelenare acque minerali e cibi che sarebbero finiti nei supermercati alla portata dei clienti, con tanto di siringhe cariche di cianuro, solfato di tallio e topicida se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto.

