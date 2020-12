Spencer&Lewis su caso Philip Morris- Casaleggio: “estranei all’inchiesta”

Spencer&Lewis, in merito allo scoop diffuso da Il Riformista sul finanziamento di Philip Morris alla Casaleggio Associati, ha dichiarato: "la propria estraneità all'inchiesta giornalistica, di cui ha appreso l'esistenza solo all'esito della pubblicazione a firma di Aldo Torchiaro". È quanto si legge in una nota diffusa in seguito al post su Facebook di Davide Casaleggio. Spencer & Lewis, si precisa, "è un'agenzia di comunicazione che si è in passato avvalsa della collaborazione esterna del signor Torchiaro, così come si è avvalsa e tuttora si avvale dell'opera di altri collaboratori esterni. Si precisa che il signor Torchiaro non si è mai occupato del settore tabacco per clienti della Spencer & Lewis. L'autonoma iniziativa del signor Torchiaro confligge con gli interessi di Spencer & Lewis e dei clienti che la stessa rappresenta, e l'ha costretta a prendere le distanze dall'autore dell'inchiesta e dalla testata giornalistica che l'ha ospitata".

Spencer & Lewis, conclude la nota, "non si è mai occupata di inchieste giornalistiche che, nel rispetto della libertà di stampa e del diritto di cronaca, lascia ai professionisti del settore. Ogni diversa affermazione è falsa, e nuoce alla Spencer&Lewis che, estranea al polverone mediatico che altri stanno sollevando, si riserva di tutelare la propria immagine ed i propri interessi nelle sedi deputate".

Fioravanti (M5S):”Tabacco riscaldato, mie dichiarazioni distorte”



"Il Riformista riporta in prima pagina alcune mie dichiarazioni sulla questione del tabacco riscaldato in maniera distorta". Così dichiara invece il deputato Lorenzo Fioramonti (Misto), già Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. "Pertanto - prosegue Fioramonti - voglio specificare alcune cose: prima di tutto non mi era stato detto che si trattava di un'intervista, ma solo di alcune dichiarazioni generali per un pezzo di approfondimento. Quindi alcune delle domande non sono state poste esattamente in quei termini e con quei toni". "Inoltre - continua il deputato del Misto - voglio sottolineare che l'onorevole Villarosa non ha mai fatto pressioni in alcun senso, anzi sono certo che è favorevole all'emendamento, a differenza di altri suoi colleghi al Mef. Per quanto riguarda la questione Casaleggio, ho tenuto a precisare che era regolarmente presente a tante riunioni politiche, come sanno bene gli eletti 5S, anche quelle di vertice, ma non so assolutamente che decisioni abbia preso o siano state prese su sua indicazione". "Infine, voglio specificare che il nostro emendamento fu presentato al Dl Rilancio e non alla Legge di Bilancio dello scorso anno, come erroneamente riportato dal giornale. E soprattutto ci tengo a precisare che non ho costituto nessuna associazione dal nome Eco"

(Fonte: Adnkronos)