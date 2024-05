"Spinelli padre-padrone comanda con i sodi. Al porto puzza di bruciato"

Liguria, i portuali di Genova: "Quando Spinelli girava col quad sulle banchine per metterci pressione"

L'inchiesta che ha portato all'arresto del governatore della Liguria Toti e dell'imprenditore Aldo Spinelli non stupisce più di tanto i lavoratori del porto di Genova. "Da tempo sentivamo puzza di bruciato. Spinelli? Lui - dicono i portuali a La Stampa - è il padre-padrone delle banchine. Sono anni che al porto di Genova fa il bello e il cattivo tempo. Lui è di quelli che comanda con i soldi". "Toti? È un "figlio" di Berlusconi, lui invece va dove ci sono i soldi". Questi lavoratori sono gli eredi dei vecchi "camalli", quelli che già nel 1340 si caricavano, allora sulle spalle, le merci in porto.

"Il ponte Etiopia, il terminal rinfuse, gli affari con il terminal Messina, Spinelli - sbotta uno dei portuali e lo riporta La Stampa - è troppo ambizioso e senza scrupoli. Voleva diventare il Signore del porto". "Al terminal Etiopia - svelano i portuali - Aldo Spinelli controllava tutto e tutti, fino a qualche anno fa girava con il quad per le banchine, ci metteva una pressione del diavolo. Anni fa fece un cazziatone al figlio Roberto. Eravamo a bordo di una nave a drizzare, cioè a mettere in sicurezza i container sulla nave con delle aste rigide. Lo rimproverò perché non faceva abbastanza in fretta". Ora temono per il loro futuro: "Siamo in mille e siamo cassintegrati, se il lavoro rallenta come facciamo ad andare avanti?".