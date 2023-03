Stazioni ferroviarie, da Firenze a Napoli: ecco qual è la migliore in Italia

Stazioni ferroviarie d'Italia, secondo una ricerca ecco qual è la migliore

Il treno è tra i mezzi di trasporti più utilizzato per spostarsi in Italia. Ogni stazione ha i suoi punti di per fare i biglietti, di ristoro e una sala d'attesa. Secondo una ricerca, come riporta nanopress nella sezione viggi, c'è una fermata, che merita di essere al primo posto nella classifica.

Stazioni ferroviarie d'Italia, ecco qual è la migliore in Italia

Quando viaggiamo a bordo del treno, spesso capita di arrivare con anticipo in stazione. Durante l'attesa capita di bere un caffè, acquistare riviste e giornali o magari sbirciare in uno dei negozi. Non solo, in stazione troviamo anche i servizi, presi spesso d'assalto e nella valutazione come riporta nanopress nella sezione viaggi, sono uno dei punti a favore di questa stazione ferroviaria migliore d'Italia.

Il primato della stazione migliore d'Italia lo ha quella di Firenze Santa Maria Novella, che con 1210 negozi e bar detiene il primato anche per via della puntualità dei suoi treni regionali, la cui stima si aggira al 90%. Nel 1980, il cantante Pupo, ha inciso una canzone dedicata alla stazione in questione dove descrive attraverso le sue parole tutto quello che accade all’interno della stazione durante l’attesa di un treno.

Al secondo posto troviamo la stazione di Roma Termini con 225.000 metri quadri di cui 220 sono dedicati ai punti di ristoro e a negozi e ristoranti, mentre al terzo posto troviamo la stazione di Napoli. Gli altri dati che hanno fatto in modo che queste tre stazioni siano considerate le migliori sono il servizio di noleggio auto, la connessione wi-fi gratuita, il controllo da parte di forze dell’ordine, il deposito bagagli e lo stato della toilette pubblica. Sulla base di queste stazioni, in tutta Italia, si sta cercando di rendere queste zone più vivibili senza che i passeggeri aspettino il loro treno annoiandosi.