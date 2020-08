Strage Bologna, Mattarella: "Esigenza piena di verità' e giustizia"

Occorre riaffermare "il dovere della memoria, l'esigenza di piena verita' e giustizia e la necessita' di una instancabile opera di difesa dei principi di liberta' e democrazia": e' il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione del 40mo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. "In occasione del quarantesimo anniversario della strage della stazione, che provoco' ottantacinque morti e oltre duecento feriti, desidero - a distanza di pochi giorni dalla mia visita a Bologna e dall'incontro nel luogo dell'attentato - riaffermare la vicinanza, la solidarieta' e la partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e alla citta' di Bologna, cosi' gravemente colpiti dall'efferato e criminale gesto terroristico", si legge in una nota del Quirinale. "Riaffermando, al contempo, il dovere della memoria, l'esigenza di piena verita' e giustizia e la necessita' di una instancabile opera di difesa dei principi di liberta' e democrazia".